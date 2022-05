Tchad : Maître Max Loalngar convoqué aux RG

“Le Directeur de la Police judiciaire me demande de passer demain avec mon avocat aux Renseignements Généraux”, informe Me. Max Loalngar, coordinateur de Wakit Tamma, sur sa page Facebook.



Cette convocation intervient à la suite de la manifestation de samedi dernier contre la politique française au Tchad.



« Mais à quoi sert la loi 33 regissant la profession d'avocats ? Quand on convie un avocat au bureau du Ministre pour un entretien et on l'arrête, au mépris de ladite loi, que penser des autorités et du sens qu'elles ont de leurs responsabilités ? Pleure ô pays, mon beau peuple ! », a réagi l’avocat.



Plusieurs autres acteurs de la société civile ayant appelé à manifester ont été arrêtés après des actes de dégradations lors de la marche.



« Ce qui s'est passé (samedi) est extrêmement grave (…) Les gens vont répondre de leurs actes. Maintenant, ce n'est pas la peine de pleurnicher sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut libérer X ou Y », a indiqué dimanche le ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah.