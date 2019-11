Tchad-Mali : Idriss Déby va suivre le match de foot à la télévision

Le président de la République Idriss Déby ne ferra pas le déplacement au stade Idriss Mahamat Ouya ce dimanche mais suivra le match Tchad-Mali en direct à la Télévision nationale depuis le Palais présidentiel.



Ce dimanche matin, il a reçu la sélection nationale de football à la Présidence, à quelques heures de leur match contre les Aigles du Mali dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021.



Les joueurs ont été conviés au Palais présidentiel où ils ont été reçus par le chef de l’Etat avec qui, ils ont pris le petit-déjeuner.



Idriss Déby a échangé avec les joueurs et le staff technique, notamment le président de la Fédération, Mouctar Mahmoud, l’entraineur Emmanuel Tregoat et le directeur technique national Mahamat Oumar Yaya.



« L’espoir est né au Tchad, pour la première fois nous sommes plus proche du but. La jeunesse et le peuple tchadien tout entier espère que ses couleurs nationales soient hissées le plus haut possible (...) Il faut foncer », a déclaré Idriss Déby.



« A travers vous, nous voulons témoigner au peuple tchadien notre détermination à tout donner sur le terrain », a affirmé Mahamat Azrak, le milieu de terrain évoluant à Luxembourg.



Le président de la République a fait un tour de table pour saluer chaque joueur. Il a promis qu’il sera devant son petit écran pour suivre le match.



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, et le ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye suivront quant à eux le match au stade.