Tchad : Manifestation des étudiants au sein de l'Université de N'Djamena

Dans un récit recueilli par appel téléphonique auprès du président de l'Union des Études Tchadiens, Mahamat Saleh Ali relate les faits. Il a indiqué que lui et son équipe étaient en assemblée générale pour discuter de la rentrée des cours des 32 étudiants exclus par l'université. Cependant, l'ancien bureau de l'UNET au sein même de cette université, encouragé par le président, a investi leur bureau dans le but d'interrompre leur assemblée. Les membres armés notamment avec des machettes ont attaqué les étudiants présents. Au cours cette attaque, huit membres du bureau ont été blessés et deux grièvement. Mahamat Saleh Ali a souligné que la police a arrêté deux étudiants du nouveau bureau de l'UNET.



Selon Mahamat Saleh Ali, le président universitaire aurait déclaré qu'il ne reconnaît pas la décision rendue par la justice concernant ce dossier.



Cette situation grave met en lumière les tensions croissantes entre les autorités universitaires et les représentants étudiants à N'Djamena. La violence qui s'est produite lors de cet incident est inquiétante et nécessite une intervention rapide pour garantir un environnement sûr et propice à un dialogue constructif entre toutes les parties impliquées.



Il est essentiel que toutes les parties concernées fassent preuve d'une extrême prudence et s'évertuent à résoudre ce différend avec calme, respect mutuel et conformément aux lois en vigueur afin d'éviter toute escalade supplémentaire qui nuirait gravement à la paix sociale au sein du campus universitaire.



Les manifestations ne sont pas seulement une expression légitime des revendications des étudiants mais aussi un appel urgent pour trouver une solution pacifique à cette crise afin de préserver l'intégrité de l'éducation et de garantir un avenir prometteur pour les étudiants tchadiens.