TCHAD

Tchad - Mao : L'ONG CIAUD Canada investit dans le renforcement des capacités de ses facilitateurs locaux

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 18 Mai 2025

L'ONG canadienne CIAUD (Centre International d'Appui au Développement Durable) a lancé une formation destinée à renforcer les compétences de ses facilitateurs et facilitatrices à Mao, dans la région du Kanem. La cérémonie de lancement s'est tenue hier, vendredi 16 mai 2025, au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mao, en présence du Délégué de l'Eau et de l'Énergie du Kanem, Monsieur Alifa Ali Mallaye, et du chef de projet du bureau CIAUD Canada à Mao, Monsieur Tenna Eric Banda.