Tchad : Mao célèbre le 34ème anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie

Un moment fort de l'événement fut le dépôt de gerbes au monument des héros nationaux, rendant hommage aux sacrifices pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Ce geste symbolise notre engagement continu envers les valeurs de courage, de sacrifice et de persévérance.



La journée a également inclus des défilés militaires impressionnants et des processions d'éclaireurs, ainsi que des marches d'élèves de divers établissements scolaires de Mao, portant fièrement les couleurs nationales. Ces jeunes incarnent l'espoir et l'avenir prometteur que nous bâtissons sur les fondements de la liberté et de la démocratie, sous la direction du Président de la République, le Chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno, pour un Tchad uni et souverain.