Tchad : Mao se dote d'un nouveau véhicule de pompiers

Ce véhicule, offert par le gouvernement, témoigne de l'engagement de l'État à soutenir les initiatives de la commune dans la prévention et la gestion des incendies. Le Maire Moussa Maïna a exprimé sa profonde gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour ce don précieux, assurant que cet équipement sera utilisé de manière optimale pour protéger la communauté.







Lors de la remise des clés, le Gouverneur Issaka Hassan Jogoï a souligné l'importance d'une gestion rigoureuse de ce nouvel équipement pour le bien-être de la population. Il a exhorté les autorités communales à veiller à son entretien afin d'assurer son efficacité et sa durabilité, rappelant que la protection des vies et des biens dépend de la bonne utilisation de cet outil essentiel.







Cette initiative représente une étape significative dans les efforts déployés pour apporter une réponse adaptée au phénomène des incendies, notamment dans le marché de Mao. Le nouveau véhicule de sapeurs-pompiers renforcera les capacités de la commune à faire face aux urgences liées aux incendies, contribuant ainsi à la sécurité et à la tranquillité des habitants.