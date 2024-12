Tchad : Mao se mobilise pour les prochaines élections grâce à la campagne d'AHD-Sahel et du PNUD

L'Association Humanitaire pour le Développement du Sahel (AHD-Sahel) a lancé, ce 4 décembre 2024 à Mao, une campagne de sensibilisation et d'éducation civique en préparation aux élections législatives, provinciales et communales prévues pour le 29 décembre 2024. Cette initiative est financée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



La cérémonie a eu lieu en présence de Batrane Ali Moussa, Maire adjoint de la ville de Mao, d'Elhadj Mallaye, Président provincial de l'ANGE du Kanem, et d'Ahmat Abdramane, Chef de mission et responsable des programmes et projets à l'AHD-Sahel.



Dans son mot de bienvenue, Batrane Ali Moussa a salué l'importance de cette campagne dans le contexte démocratique actuel du pays, tout en se réjouissant de la collaboration entre la commune, l'AHD-Sahel et le PNUD.



Elhadj Mallaye a souligné le rôle crucial de l'ANGE dans la sensibilisation et la mobilisation des populations pour une participation effective aux prochaines élections.



Ahmat Abdramane a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et le PNUD pour leur soutien financier, permettant la réalisation de cette campagne. Il a également précisé que le projet s'étendait à quatre départements : Kanem-Centre, Kanem-Ouest, Kanem-Est et Kanem-Nord.