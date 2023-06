Tchad : Mao se mobilise pour promouvoir l'inclusion des filles et des femmes dans les TIC

À Mao, le ministère des Télécommunications et de l'Économie Numérique célèbre la Journée internationale de la Jeune Fille et de la Femme dans le secteur des TIC



A cette occasion, le ministère des Télécommunications et de l'Économie Numérique a organisé au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao, le 31 mai 2023, en présence de Younouss Mahamat Moussa, directeur de cabinet du gouverneur du Kanem.



Au total, 30 filles provenant des différents établissements locaux ont bénéficié de formations en TIC, à travers des exposés-débats. Le chef de mission, Nassour Ali Lol, a souligné devant l'audience, l'importance du numérique et a encouragé les filles à faire bon usage d'Internet et des autres domaines des TIC.



Il a également mentionné que le thème retenu pour cette 7ème édition était : « Acquérir des compétences essentielles pour la vie ». Cette journée est commémorée dans 196 pays à travers le monde, et quatre provinces du pays ont également participé, a ajouté le chef de mission.



Lors du lancement de l'événement, Younouss Mahamat Moussa, directeur de cabinet du gouverneur du Kanem, a exprimé sa gratitude envers le ministère de tutelle pour avoir choisi le Kanem et a encouragé les participants à s'impliquer activement.