Tchad : Mao se prépare pour la rentrée scolaire

Le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Kanem, Taher Mahamat Abakar, a tenu une réunion le 20 septembre 2023 en présence des inspecteurs, des responsables de services concernés, ainsi que du représentant des parents d'élèves. Cette rencontre avait pour but de préparer la rentrée scolaire 2023-2024.



Deux points principaux étaient à l'ordre du jour de cette réunion : la restitution du CONAM (Conseil National des Enseignants du Moyen et Secondaire) et l'application des frais d'inscription à tous les niveaux. Concernant le CONAM, le délégué Taher Mahamat Abakar a informé les responsables du nombre d'enseignants partants et affectés à la province. Il a ensuite demandé aux chefs de service de démarrer les cours dès le 2 octobre 2023, conformément aux directives du ministère.



En ce qui concerne les frais d'inscription, le délégué a appelé les responsables à expliquer aux parents d'élèves les nouveaux frais fixés par le ministère : 3000 francs CFA pour les écoles primaires urbaines, 1500 francs CFA pour les primaires rurales, 6000 francs CFA pour les établissements secondaires/moyens urbains et 3000 francs CFA pour les établissements secondaires/moyens ruraux.



Le délégué a également abordé des questions telles que la sécurité dans les établissements, les problèmes liés aux latrines, et d'autres préoccupations. Il a insisté sur le respect de la hiérarchie et l'importance de rester au poste de travail. La gestion des frais d'inscription a également été au centre des discussions. De plus, la mise en place des Comités de Gestion des Établissements Scolaires (COGES) a été évoquée, et l'association des parents d'élèves (APE) a été encouragée à assumer ses responsabilités pour la rentrée scolaire.



Plusieurs points ont été soulevés par les participants pour assurer le bon fonctionnement du système éducatif.