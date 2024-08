Tchad : Mao, une ville en danger, menacée par l'avancée des ravins

La ville de Mao, située dans la province du Kanem au Tchad, fait face à une situation d'urgence sans précédent. Des ravins de plusieurs mètres de profondeur se sont formés, menaçant les habitations, les infrastructures et la vie des habitants. Face à cette catastrophe naturelle, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts et mettre en place des mesures d'urgence.



Le Ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a effectué une mission de travail dans la province du Kanem le 15 août 2024. À son arrivée à Mao, il a été accompagné par le gouverneur de la province et d'autres autorités.



La ville fait face à un phénomène géologique préoccupant : des ravins d'une profondeur de plus de 10 mètres qui causent des effondrements d'habitations. Ce phénomène, inimaginable pour les habitants, transforme le paysage urbain et engendrer une sérieuse menace pour la sécurité.



Le Ministre a visité plusieurs zones affectées pour comprendre l'ampleur des dégâts et envisager des solutions urgentes. Le Gouverneur a salué cette initiative, notant que la situation des ravins devient de plus en plus critique.



Pour résoudre ce problème, un cabinet d’étude a été dépêché sur place afin de réaliser des évaluations techniques et proposer des solutions adaptées. La situation exige une attention immédiate et des mesures efficaces pour protéger la population et les infrastructures.