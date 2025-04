Tchad : Marche sportive pour la santé publique organisée à N'Djamena

Messages Clés pour la Santé





Le chef du département de la santé publique et de la prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné l'importance cruciale de l’activité physique pour la prévention des pathologies chroniques et son rôle dans le traitement de nombreuses affections de longue durée telles que le diabète, le cancer ou l’obésité. Il a vivement encouragé toute la population tchadienne à intégrer l'exercice physique dans son quotidien, précisant que seulement 30 minutes d’activité physique et sportive contribuent significativement à un bon état de santé du cœur, du corps et de l’esprit.





Le ministre a réitéré son appel à la population tchadienne pour la pratique régulière d'activités sportives afin de prévenir les maladies de la civilisation. Il a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation massive du personnel de son ministère et de celui des différentes institutions onusiennes, qui ont contribué au succès de cette marche sportive.





La représentante de l’OMS au Tchad, le Dr Anya Blanche, a quant à elle mis en lumière les bienfaits du sport dans la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et la prévention des maladies non transmissibles.





Bienfaits de l'Activité Physique





L’activité sportive renforce le système cardiovasculaire et immunitaire, tonifie les muscles, consolide les os et les articulations, augmente l’énergie et la vitalité, et améliore la flexibilité ainsi que l’équilibre.





Participation Diverse





Cette marche a connu la participation de nombreux organismes et institutions, notamment le personnel du ministère de la santé publique, de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UNFPA, de la Croix-Rouge, et de l'Association Sportive pour le Bien-être de la Santé.