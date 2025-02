Tchad : Maria Hallas, l'étoile montante du tir à l'arc tchadien

Âgée de 23 ans, de son d'état civil, Hallas Maria Martine Abaïfouta, tombe amoureuse du tir à l'arc très jeune, à l'âge de 15 ans, alors qu’elle suit son grand frère pour s'entraîner et se mettre dans le bain. En effet sa passion pour le tir à l'arc va au-delà de la simple compétition.



Chaque flèche qu'elle tire, et à chaque tournoi auquel elle participe, elle porte avec fierté l’étendard de son pays. Sa maîtrise du sport, son engagement inébranlable et sa détermination à exceller, inspirent non seulement ses pairs, mais aussi les jeunes générations qui voient en elle un modèle de discipline, de travail acharné et de courage.



Perçu comme un sport calme, le tir à l'arc requiert une forte résilience, surtout face à l'adversité.



Maria Hallas a ainsi participé à des compétitions sur la scène nationale et internationale :

- 2016 : Elle participe à sa toute première compétition sous régionale (TIZOCATA) au Tchad, à une distance de 20 mètres et où elle finit médaille d'or et championne.

- 2016-2017 : Meilleur sportif de l'année à la compétition organisée par le comité Toumaï.

- 2018 : Semaine des arts martiaux, de la lutte olympique et du tir à l’arc, une médaille en bronze sur une distance de 50 mètres - 2018 : Jeux africains de la jeunesse de moins de 18 ans, 60 mètres, en Alger médaille de bronze en équipe dame.

- 2018 : TIZOCOTA en Guinée Conakry, 3 médailles en argent et une médaille en bronze.

- 2019 : TIZOCOTA en Côte d'Ivoire, 2 médailles d'or à 70 mètres.

- 2019 : Jeux africains de la jeunesse junior senior au Maroc, médaille de bronze en équipe dame.

- 2023 : Championnat d'Afrique en Tunisie, médaille d'or en équipe mixte 70 mètres.

2024 : Camp d'entraînement et de perfectionnement en Turquie

2024 : Prix citoyen de l'année organisé par la plateforme Tchad d'abord

2024 : Camp d'entraînement en Suisse à la World Archery Excellence Center

2024 : Championnat régional à Suisse en Sion, une médaille d'or.



Avec un bilan somptueux et des médailles obtenues dans plusieurs compétions sous régionale et internationale, Maria Hallas fait face à de nombreuses difficultés comme : le manque de flèche, le manque d'accompagnement. Elle souligne le manque de terrain adéquat pour un bon entraînement du tir l'arc.



Il y a également l'irrégularité de la compétition pour une bonne performance, l'absence de sponsoring et de partenariat qui demeurent un défi crucial pour Hallas. Dans toutes ses sorties médiatiques, Maria Hallas demande à la jeunesse de continuer à persévérer et d'avoir un objectif à atteindre et de toujours croire au changement car l'avenir est prometteur.