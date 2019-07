TCHAD Tchad : Mariam Mahamat Nour décorée par la France

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Juillet 2019 modifié le 29 Juillet 2019 - 22:14









La ministre a reçu la "médaille bleu" et le diplôme des mains de l'Ambassadeur de France au Tchad, Phillipe Lacoste.



La cérémonie s'est déroulée en présence de ministres, députés, conseillers du chef de l'Etat, responsables de partis politiques, d'associations et de proches.



Mariam Mahamat Nour a été cité à l'ordre national du mérite au terme d'un décret du président de la République française, Emmanuel Macron, signé le 11 mars 2019.



"Madame la Ministre, le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, a souhaité vous distinguer en vous nommant Officier de l’Ordre National du Mérite. Mettons tout de suite les choses au clair : ce n’est pas parce que vous l’avez si bien accueilli à la Maison Nationale de la Femme en décembre dernier", a ironisé l'Ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste.



D'après lui, le président français "avait fait ce choix bien avant, pour récompenser (son) engagement exceptionnel en faveur du Développement, au Tchad mais aussi dans d’autres pays du Sahel dans lesquels (elle a) occupé les fonctions de représentante de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (en bon français: la FAO)."



"Madame la Ministre, vous êtes ce qu’on appelle une matheuse : les problèmes, vous ça vous amuse et vous les résolvez ; les tableaux de chiffres, ça ne vous inquiète pas, vous les maîtrisez ; les formules, vous les comprenez et les appliquez à votre profit. De manière générale, c’est l’analyse et la logique qui sous-tendent vos raisonnements et vos prises de position", a ajouté le diplomate français.

« Mme Mariam Mahamat Nour, au nom du Président de la République Française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier de l’Ordre National du Mérite ».

Le Tchad, "pays pauvre parmi les pauvres a absolument besoin de ses partenaires et des grandes institutions qui mettent en œuvre les actions de solidarité internationale. Il a aussi besoin d’une coopération renforcée avec ses voisins et d’une administration plus performante. Travailler en ce sens, trouver les bonnes modalités, c’est votre quotidien et vous ne vous découragez pas. Une sorte de force tranquille, déterminée, ne renonçant jamais. Progressant par petits pas", a indiqué Phillipe Lacoste qui a mis en avant les qualités de Mariam Mahamat Nour.



"Si j'ai pu arrivera au niveau où je suis et apporter ma modeste contribution pour le développement de mon pays le Tchad, c'est grâce à trois hommes à qui je voudrais dédier cette distinction", a déclaré Mariam Mahamat Nour. La ministre a remercié le chef de l'Etat Idriss Déby qui "lui a confié très tôt de grandes responsabilités" et lui a fait confiance.



Mariam Mahamat Nour a obtenu son baccalauréat série C en 1977 -la même année que l'Ambassadeur de France- au Lycée Félix Eboué. Elle s'est orientée vers les sciences économiques à l'Université de Brazaville au Congo, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire où elle a soutenu en 1987 son diplôme d'études approfondies avec un mémoire intitulé : "La problématique de la famine au Sahel : une approche microénomique".



