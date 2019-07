Tchad : Mariam Mahamat Nour, l'étonnant parcours d'une femme mariée à 14 ans

Mariam Mahamat Nour a obtenu son baccalauréat série C en 1977 au Lycée Félix Eboué, à N'Djamena. Elle s'est orientée vers les sciences économiques à l'Université de Brazaville au Congo, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire où elle a soutenu en 1987 son diplôme d'études approfondies avec un mémoire intitulé : "La problématique de la famine au Sahel : une approche microénomique".



Elle entre au Conseil d'Etat en 1990 en tant que commissaire adjointe au Plan et à la Coopération. En 1991, un an plus tard, elle est nommée secrétaire d'Etat au Plan et à la Coopération, puis secrétaire d'Etat aux Finances. Elle devient la benjamine des membres du Gouvernement tchadien.



En 1995, elle devient ministre du Plan et de la Coopération, puis ministre secrétaire générale du Gouvernement, avant d'occuper le poste de ministre de l'Eau et de l'Environnement.



En 1999, "c'est un tournant". Alors qu'elle est en mission à Paris, dans la capitale française, elle est repérée par le système des Nations Unies. Elle est sollicitée en tant que représentante, poste qu'elle accepte.



"Vous n’hésitez pas longtemps et une nouvelle fois approuvée par votre mari, vous acceptez le défi que vous relevez successivement au Togo, au Mali (où vous établissez un record en restant 8 ans) et, enfin, en Mauritanie", relate l'Ambassadeur de France au Tchad.



Elle retourne au Tchad en 2013 pour prendre la tête du ministère du Plan et de la Coopération internationale, puis le secrétariat générale du Gouvernement, en charge des réformes et des relations avec le Parlement, "un poste particulièrement lourd car il s'agit de mettre en place les nouvelles institutions de la IVème République".



Mariam mahamat Nour a été mariée religieusement à l'âge de 14 ans. A 16 ans, elle doit assumer son foyer et poursuivre ses études. Elle est nommée ministre à 34 ans.



D'après l'Ambassadeur de France au Tchad, "c’est grâce à des pionnières comme Mariam Mahamat Nour et à quelques autres que la voie a été ouverte aux jeunes tchadiennes", dans une société qui "n’accorde pas beaucoup d’importance à la femme".