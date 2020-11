Tchad - Maroc : de l'optimisme à l'issue du forum digital sur la relance économique

Le forum digital sur la relance économique post-Covid a pris fin mercredi à N'Djamena. Après deux jours d'échanges, les participants ont reçu des attestations de reconnaissance de l'ambassade du Maroc au Tchad.



L'évènement a permis à la centaine de représentants d'entreprises tchadiennes d'échanger avec le club des dirigeants du Maroc sur le développement socio-économique et le développement durable dans les pays émergents. Un partage d'expérience sur le devoir économique en période de crise et au-delà a permis de tracer des pistes de solutions pour le secteur privé tchadien.



L'émergence a été au coeur des discussions. "L'échange d'expérience avec le club des dirigeants marocains a mis l'accent sur l'émergence des entreprises tchadiennes, y compris le développement du pays", se félicite Fatima Goukouni Weddeye, directrice générale adjointe de l'Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE).



Cette émergence passe notamment par un partenariat renforcé, des réflexions sur des cadres de collaboration, des choix d'investissements, des formations pour les promoteurs du secteur privé et la facilitation de l'importation et l'exportation.



L'évènement a été co-organisé par le cabinet Senghor Consulting, le club des dirigeants du Maroc, l'Agence nationale des investissements et exportations (ANIE) et la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat, des mines et de l'agriculture (CCIAMA).