Tchad/Maroc : échange autour de la coopération académique

Le 23 avril 2025, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères du Tchad, Mahamat Issa Zakaria, a reçu une délégation marocaine lors d’un échange fructueux.



Composée de représentants de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale et de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, et en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, cette délégation est en visite au Tchad du 21 au 25 avril.



Cette rencontre a permis à la délégation de clarifier l’objectif de sa mission : mettre en œuvre la convention-cadre de coopération en matière de formation professionnelle, signée par les deux pays. Lors des discussions, les représentants marocains ont exprimé leur désir de renforcer et revitaliser la coopération académique entre le Tchad et le Maroc.



L'agenda de la délégation inclut des rencontres avec les responsables tchadiens du secteur de la formation professionnelle, visant à établir un état des lieux du système actuel et à explorer des voies concrètes pour son développement. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint a souligné l'importance d'adresser les besoins spécifiques des boursiers tchadiens au Maroc, afin de maximiser les retombées de cette collaboration.