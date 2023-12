Tchad : Masra Succes visite le lycée-collège Saint Charles Lwanga à Sarh

Masra Succès a eu l'honneur de visiter le lycée-collège Saint Charles Lwanga à Sarh. C'était une expérience extrêmement gratifiante et réconfortante. La beauté et le calme de cet établissement scolaire sont vraiment remarquables. Les élèves et le personnel étaient accueillants et chaleureux, créant ainsi une atmosphère apaisante et propice à l'apprentissage. Cette visite a laissé une impression durable de sérénité et d'engagement envers l'éducation des jeunes générations. Ce fut une occasion vraiment privilégiée de découvrir un tel établissement éducatif exceptionnel.



Durant cette visite, Dr Masra Succès a exprimé sa gratitude envers l'école qui l'a formé, en disant : "Je ne suis pas un Hébreu guéri qui ne revient pas dire merci. Je suis venu visiter l'école qui m'a formé et voir mes petits frères." Il a également proposé un sujet de réflexion aux élèves : "Comment devenir un meilleur serviteur dans la société ?" En conclusion de sa visite, le président du parti Les Transformateurs a offert une enveloppe de cinq cent mille francs CFA au proviseur du lycée pour un repas de Noël pour les élèves.



Dr Masra Succès, accompagné de sa délégation, a ensuite visité le gouvernorat de la province du Moyen-Chari pour une visite de courtoisie au gouverneur, le général Brahim Djouma. Lors de cette rencontre, il a offert des drapeaux tchadiens au gouverneur en signe de patriotisme.



Le leader du parti Les Transformateurs est attendu à Doba, chef-lieu de la province du Logone Oriental, pour son cinquième meeting dans la région méridionale.