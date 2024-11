Tchad - Masra annoncé à Paris : Un dialogue sur l'avenir démocratique de l'Afrique

Cette conférence, qui réunira des experts, des acteurs de la société civile et de nombreux étudiants, s'inscrit dans un contexte marqué par les aspirations démocratiques de la jeunesse africaine. Le choix du Tchad comme pays d'étude est révélateur de l'intérêt croissant porté à l'expérience de ce pays qui a connu des évolutions politiques majeures ces dernières années.



Les thématiques au cœur des débats

Les participants aborderont plusieurs questions clés :

Les parcours démocratiques comparés : En comparant le Tchad à des pays comme le Sénégal, le Mozambique et le Botswana, les intervenants chercheront à identifier les facteurs de succès et les obstacles communs dans la construction démocratique.

La responsabilité de tous : Les participants discuteront du rôle de chacun dans la consolidation de la démocratie : les peuples, les dirigeants politiques, les institutions, les armées et les partenaires internationaux.

Les défis du XXIe siècle : Les enjeux de la gouvernance, de la corruption, de l'inclusion sociale, de la sécurité et du développement durable seront également au cœur des débats.

Le rôle de la jeunesse : La conférence sera l'occasion d'écouter la voix des jeunes générations africaines et de les encourager à s'engager dans la vie politique et sociale de leurs pays.



Un échange interactif et constructif

Au-delà des présentations et des débats, cette rencontre sera marquée par un fort esprit d'interactivité. Les participants pourront poser leurs questions aux différents intervenants et échanger leurs points de vue. Cet espace de dialogue permettra de nourrir une réflexion collective sur l'avenir de l'Afrique.



La conférence organisée par les Étudiants Africains de Sciences Po est une initiative louable qui témoigne de l'engagement de la jeunesse africaine en faveur de la démocratie et du développement. La participation du Président Masra à cet événement est un signal fort qui montre la volonté du Tchad de s'inscrire dans une dynamique de dialogue et de coopération avec les autres pays africains.