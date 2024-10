Tchad : Mauvaise gestion des produits agricoles, un souci pour les paysans

Après avoir traversé des moments difficiles, de nombreux planteurs ne tirent pas les leçons nécessaires pour gérer efficacement leurs ressources. Un adage populaire souligne cette réalité : « Celui qui a été mordu par un serpent a peur de la corde. » Pourtant, certains agriculteurs continuent de vendre leurs récoltes trop rapidement, souvent avant même leur maturation.



Les paysans encaissent de l'argent de la part des commerçants, parfois sans justification claire. Au fil du temps, une grande partie des céréales est écoulée, ce qui compromet la sécurité alimentaire de leurs familles. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les décisions concernant les ventes sont souvent dominées par les hommes, laissant peu de place à la voix des femmes et des enfants.



Les réjouissances, telles que la préparation de boissons alcoolisées pour les marchés hebdomadaires ou des sacrifices, contribuent au gaspillage des produits vivriers. Bien que chacun ait la liberté de gérer les fruits de son travail, une utilisation plus modérée serait bénéfique.



Pour lutter contre la mauvaise gestion des ressources agricoles, une sensibilisation est essentielle. Informer les agriculteurs sur les bonnes pratiques de gestion peut aider à éviter une famine future. La mauvaise gestion des ressources a des conséquences négatives, notamment pour les enfants, perpétuant ainsi la pauvreté et freinant le développement local.



La gestion proactive des produits agricoles est cruciale pour la sécurité alimentaire au Tchad. En renforçant la sensibilisation et en impliquant toutes les parties prenantes, il est possible d'améliorer la situation des paysans et de contribuer à un développement durable dans les zones rurales.