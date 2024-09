Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : Présentation du Livre de Pahimi Padacké Albert

Pahimi Padacké Albert a écrit ce livre entre 2019 et 2020, motivé par les dimensions conflictuelles et électorales en Afrique. Il a souligné l'importance de dire la vérité et d'aborder les problèmes à leur racine.



L'auteur a noté que 70 % des problèmes traités par les Nations Unies se situent en Afrique, qui ne représente que 18 % de la population mondiale.



Il a mis en garde contre l'incertitude en Afrique, affirmant que cela pourrait mener à sa ruine si des réponses urgentes ne sont pas apportées.



Pahimi a observé une diminution des conflits inter-étatiques, tandis que les conflits intra-étatiques augmentent, souvent en raison de la mauvaise gouvernance.



L'auteur a également évoqué l'influence négative des coopérations entre les pays africains et les puissances étrangères sur la souveraineté des États africains, appelant à un changement de comportement et de paradigme.



Dr. Armi Joseph, chef du département de l'histoire et des patrimoines touristiques à l'Université de Pala, a exhorté les universitaires et les passionnés de lecture à se procurer le livre pour en tirer profit.



Pathologie et Thérapies des Conflits" est vendu au prix de 15 000 FCFA. Cette initiative de Pahimi Padacké Albert marque un engagement fort en faveur de la réflexion sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui.