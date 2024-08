Tchad - Mayo Kebbi Ouest : Un élan pour le développement rural avec le P2RSA

Le Mayo Kebbi Ouest connaît un dynamisme nouveau grâce au projet de Renforcement de la Résilience des Systèmes Alimentaires (P2RSA), financé par l'Union Européenne au Tchad. En effet, 7 entrepôts communautaires et 8 centres d'alphabétisation sont actuellement en construction dans la région.



Ces infrastructures, essentielles au développement local, sont réalisées grâce à un partenariat solide entre l'Union Européenne, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et les acteurs locaux. Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales en renforçant leurs capacités de production, de stockage et de commercialisation des produits agricoles.



Les entrepôts communautaires, véritables atouts pour les agriculteurs, permettront de stocker les récoltes en toute sécurité, évitant ainsi les pertes post-récolte et stabilisant les prix. Les centres d'alphabétisation, quant à eux, favoriseront l'autonomisation des populations en leur offrant les clés de la connaissance et en leur permettant de mieux comprendre les enjeux du développement durable.



Grâce à un suivi rigoureux des travaux, l'Union Européenne et le PAM s'assurent de la qualité des infrastructures construites. Des contrôles réguliers sont effectués pour vérifier la conformité des ouvrages aux normes en vigueur.



Ce projet témoigne de la volonté de l'Union Européenne et de ses partenaires d'accompagner le développement du Tchad en investissant dans les zones rurales. Il contribue à améliorer les conditions de vie des populations, à renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et à stimuler l'économie locale.