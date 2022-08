Tchad : Mbaï, l’enfant vendeur d’œufs maltraité

Moundou, il est 22 heures. Dans un bar de la place, un enfant de 8 ans marche et se faufile parmi les clients.



Pieds nus, vêtements déchirés grelotant sous l’effet du froid, il peut à peine s’exprimer. Ses yeux sont tout rouges, on dirait une personne qui manque de sommeil.



Mbaï, c’est le nom de cet enfant vendeur d’œufs, tenant une palette dont il en reste une dizaine. Un monsieur l’aborde et lui demande pourquoi à son âge, il continue de rester aussi tard dehors. « Si je ne vends pas la totalité de ces œufs, ma marâtre va me bastonner », répond l’enfant, les larmes aux yeux.



Le client est obligé, par pitié, d’acheter tous les œufs et demande à l’enfant de rentrer. Depuis 9 heures du matin, il est sorti de la maison, le ventre creux, obligé parfois de fouiller les poubelles, à la recherche des miettes pour bourrer son ventre, et avoir la force pour continuer sa vente.



Mbaï explique qu’il n’a pas le droit de prendre même 5 francs de sa recette, pour s’acheter à manger. Malheur à lui s’il perd de l’argent, il sera copieusement bastonné. C’est tard le soir, qu’il peut fouiller les casseroles pour voir s’il y a les restes de nourriture pour lui.



Dans le cas contraire, il est obligé de se coucher le ventre creux, et de recommencer le cycle le lendemain. Son père ne prend pas la peine de savoir à quelle heure il rentre, ou s’il a mangé, affirme l’enfant quand on lui pose la question.



Le cas de Mbaï est similaire à celui de beaucoup d’autres enfants exploités et maltraités. Certains parents trouvent qu’il est normal qu’un enfant soit éduqué de la sorte, au point d’exagérer de ce fait. Et beaucoup d’enfants finissent dans la rue, et deviennent des dangers pour la société.