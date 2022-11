Tchad : Mbang Hadji Woli qualifie de "perturbateurs" les contestataires du comité des 5%

Le sultan Mbang Hadji Woli Mahamat relève qu'il revient au comité d'informer et de relayer les aspirations de la jeunesse du Chari-Baguirmi en général et celle du village Tchiltchlié en particulier. Il reconnait qu'il est de son devoir de leur faire comprendre le fonctionnement du comité.



"Nous avons accordé à notre point focal la mission qui est celle d'outiller le comité par la vulgarisation de l'information et de la communication. Il revient au coordonnateur d'identifier tous les problèmes de la population de cette province car le comité ne lui impose rien", indique le sultan.



Sultan Mbang Hadji Woli Mahamat appelle les jeunes de la province du Chari-Baguirmi à la raison, déplorant le fait que certains soient "partis discuter avec Wakit Tamma". Il demande plus de retenue et de vigilance pour se focaliser autour des projets de développement.



"Ceux qui critiquent la mise en place de ce comité ne sont que des perturbateurs et ne font que de la propagande. Ils veulent saper nos efforts alors même qu'ils avaient déjà eu à travailler avec nous dans le passé", conclut-il.



Une motion spéciale de la jeunesse du Chari-Baguirmi plaide pour des infrastructures d'adduction d'eau potable et la réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et sportives.