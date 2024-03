Tchad: Mbikou Célèbre la Journée Internationale de la Femme en Beauté

La présidente du comité d’organisation, Denetogmbaye Eunice, a expliqué le choix du thème pour cette édition. Selon elle, le Tchad a besoin de la paix pendant cette période cruciale de transition pour assurer le succès des élections à venir. Elle a encouragé ses sœurs à mettre en avant leurs compétences et à contribuer activement à cette phase 2 de la transition.



Lors de cette journée, les femmes ont formulé des recommandations aux autorités locales et traditionnelles de Mbikou. Elles ont appelé à la restauration de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, un élément essentiel pour le vivre-ensemble. De plus, elles ont demandé des mesures pour punir les auteurs de grossesses non désirées et ont souligné l’importance de sensibiliser les femmes en milieu rural sur les dangers de l’alcool afin de lutter contre l’analphabétisme.



Dans son discours de clôture, Nadjitangar Dobian, chef de bureau de la sous-préfecture, a exhorté les femmes de Mbikou à unir leurs efforts pour accompagner la transition et participer activement au processus électoral. Il a rappelé que les femmes sont les mères de la nation et ont un rôle crucial dans la prise de décisions pour l’avenir.



La cérémonie s’est conclue par un impressionnant défilé mettant en avant différentes corporations, agrémenté de démonstrations et de sketches. Cette journée a été l’occasion de célébrer les réalisations des femmes tout en soulignant les défis persistants et la nécessité de lutter pour l’égalité des sexes.