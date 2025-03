Tchad - Mbikou : Tchad Petroleum Company offre plus de 500 manuels scientifiques au lycée

Le 14 mars 2025, plus de 500 manuels scientifiques ont été offerts au lycée de Mbikou dans le cadre d'un don de Tchad Petroleum Company. La cérémonie de remise de ces manuels a été officiée par le chef de bureau de la sous-préfecture de Mbikou, représentant le sous-préfet. Solkem Ngarmbatina, la directrice Communications Relations Publiques et Gouvernementales, a souligné que ce don vise à renforcer les capacités des élèves en matière scientifique et les inciter à réaliser des recherches pour combler les lacunes existantes dans leur apprentissage. Elle a également exhorté les enseignants et les élèves à prendre soin de ces manuels afin qu'ils profitent à tous. Le proviseur du lycée de Mbikou, Besba Gorandi, a exprimé sa gratitude envers Tchad Petroleum Company pour ce geste louable, qui s'aligne avec la politique du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Cependant, il a également soulevé des préoccupations concernant le mobilier scolaire, notamment le manque de tables-bancs pour les élèves. Ce plaidoyer est partagé par les parents d'élèves depuis plusieurs années, notamment à la suite des revenus pétroliers de 5% de Doba et d'autres organisations. Dans son discours, Nadjitangar Dobian, chef de bureau de la sous-préfecture, a salué ce don, affirmant qu'il arrive à un moment crucial pour améliorer les connaissances scientifiques des élèves. Il a également exhorté Tchad Petroleum Company à élargir ses actions dans d'autres domaines, notamment par la construction de forages d'eau dans les établissements scolaires, afin d'améliorer les conditions de vie dans la ville de Mbikou.