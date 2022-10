Tchad : Me. Djerandi Laguerre s'indigne de massacres intolérables

Le président de l'Ordre des avocats du Tchad, Me. Djerandi Laguerre Dionro, réagit aux violences meurtrières du 20 octobre 2022. Pour lui, "de tels massacres sont intolérables".



Me. Djerandi Laguerre Dionro prévient que la répression des manifestations ne restera pas impunie, à l'ère où le monde est un village planétaire. Il déplore la "boulimie du pouvoir" qui "conduit inexorablement à la fatalité".



Le bâtonnier souligne que "le droit pénal international" est applicable face aux évènements. Il rappelle que "la souveraineté appartient au peuple et c'est à lui qu'appartient le pouvoir".