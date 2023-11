Tchad : Me Jean Bernard Padaré appelle à la lutte contre l'insécurité au Mayo Kebbi Ouest

En mission politique dans la province du Mayo Kebbi-Ouest, le secrétaire général, 2ème adjoint du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Me Jean Bernard Padaré, a eu une rencontre publique avec les autorités traditionnelles notamment les chefs de cantons et des villages du département de Mayo-Dallah, ce jeudi 16 novembre 2023 dans les locaux de la mairie de Pala.



Me Jean Bernard Padaré a saisi cette occasion pour appeler les autorités traditionnelles à prendre leurs responsabilités, face aux cas d'insécurité, mais aussi et surtout, face au phénomène de prise d'otages contre rançon qui devient chronique dans la province.



Il souhaite une franche collaboration avec les agents de sécurités, afin de mener une lutte commune. Le secrétaire général, 2ème adjoint du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) exhorte la population à sortir massivement pour voter lors du référendum constitutionnel, le 17 décembre prochain. Pour lui, le Mayo Kebbi est un havre de paix.



Ainsi, la culture de la cohésion sociale doit être incarnée par tous. La nécessité pour lui, c'est de voter Oui, pour un Etat unitaire car les innovations favorisent la mise en place d'un conseil provincial qui sera élu au niveau local.



Toutes les affaires de la province seront gérées par le gouvernement du conseil provincial. Me Jean Bernard Padaré dit qu'il faut toujours garder l'unité de la province du Mayo Kebbi-Ouest.