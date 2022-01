Tchad : Me. Max Loalngar appelle à un dialogue sincère puis à la démission du PCMT

"Notre conviction profonde est que ce que le père a fait, le fils n'en est pas comptable mais le fils doit se démarquer. Il doit prendre ses marques afin que son bilan à lui ne soit pas confondu à celui de son père. Nous avons la conviction que la justice élève une nation", a affirmé Me. Max Loalngar.



Il appelle déconstruire les clichés et à ne pas laisser perdurer le désordre. "Nous, nous devons d'être exemplaires et montrer l'exemple pour qu'on dise qu'ils ont appris de leur histoire".



"L'histoire récente nous apprend que le Maréchal aurait pu encore être parmi nous. C'est la foi que nous avons en nos coeurs qui brisera les barrières de ce pays", ajoute Me. Max Loalngar.



Il estime que "les choses doivent se faire correctement" pour prendre part au dialogue. "Oui pour un dialogue mais un dialogue sincère", dit Me. Max Loalngar. Pour lui, la junte doit démissionner et laisser les tchadiens s'entendre.