Tchad : Me. Max Loalngar appelle "sans délai à la mise en place d'un pouvoir civil"

Le coordonnateur de Wakit Tamma, Me. Max Loalngar, a annoncé ce 18 octobre une synergie d'action pour des actions citoyennes prévues à partir du 20 octobre. Il accuse les autorités de transition de "mauvaise foi" et d'avoir "roublé" le peuple.



Me. Max Loalngar évoque une "résistance civile illimitée". Il appelle sans délai à la mise en place d'un pouvoir civil et prévient que les autorités de transition ne seront pas reconnues après le 20 octobre.



"La soif de liberté est très grande. La communauté internationale a été prévenue. Aucun partenaire ne prospèrera dans ce pays avec des relations avec le peuple tchadien s'il ne cadre pas ses ambitions sur celles du peuple", indique le coordonnateur de Wakit Tamma, importante coalition de la société civile et de partis politiques.