Tchad : Me. Max Loalngar évoque une "résistance civile et illimitée" à compter du 20 octobre

Me. Max Loalngar, coordonnateur du mouvement citoyen Wakit-Tamma, s'est exprimé ce 18 octobre au cours d'une conférence de presse, en prévision d'actions citoyennes.



"Il n'était nullement convaincu qu'il y ait une transition phase II avec des militaires aux affaires (...) La journée du 20 octobre 2022 marquera définitivement l'entrée du peuple tchadien dans une résistance civile et illimitée (...) Quand la gouvernance est basée sur l'arbitraire, violations massives de droits humains, et bien la résistance est une obligation sacrée pour tout le peuple du monde. Le peuple tchadien ne saurait faire l'exception", a indiqué Me. Max Loalngar.



Le 20 octobre est la date initiale de fin de transition, avant qu'elle ne soit prolongée à l'issue du dialogue national.