Tchad : Me Padaré fustige le rapport de la FIDH sur les événements du 20 octobre

Le porte-parole du parti MPS et ministre d’État, conseiller à la Présidence, Me Jean Bernard Padaré, qualifie les représentants de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) à Ndjamena, de politiciens et remet en cause leur rapport sur les événements du 20 octobre dernier, dans une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde.



« Quand la FIDH donne un bilan de 100 morts et quelques, sur quoi elle se base ? Peut-elle nous montrer ? Les enquêtes à quel niveau et par qui ? Nous savons qui sont les représentants du FIDH, au niveau de Ndjamena, au niveau du Tchad, ils ne sont pas les représentants d'une association de défense des droits de l'homme.

Donc, ils sont au fait des hommes politiques. J'ai beaucoup d'amis au niveau de FIDH, moi-même je suis un ancien de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, je sais comment les choses se passent en réalité. La FIDH peut être de bonne foi, mais ses sources ne peuvent pas être vérifiées. »