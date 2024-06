Tchad : Médecins Sans Frontières (MSF) célèbre la Journée mondiale du don de sang

Le 15 juin 2024, Médecins Sans Frontières (MSF) a célébré la Journée mondiale du don de sang, en organisant une collecte au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Plusieurs sections de l’association se sont mobilisées pour cet événement.



Selon Nadine Tomasta, responsable de la Dynamique associative de MSF WACA, « venir en appui au Centre national de transfusion sanguine est un geste de bonne volonté et d’humanisme collectif qui permet de disposer à temps des poches de sang sûres et de qualité pour sauver des vies. Donner du sang, c’est donner la vie ! Étant notre plus grand événement communautaire, cette activité de don de sang est en faveur de la population tchadienne, notamment pour éviter qu’une femme ne meure en accouchant si elle perd du sang, qu’un enfant ne meure du paludisme grave de type anémique, ou qu’un accidenté de la voie publique ne décède faute de sang », a-t-elle déclaré.



Dika Jeannette Samba, assistante médicale en médecine transfusionnelle et chargée des relations au CNTS, a exprimé sa gratitude : « Nous sommes soulagés par ce geste noble des personnels de MSF. Ces derniers jours, nous avons grand besoin de sang pour sauver des vies. Merci à eux, et nous profitons de l’occasion pour demander aux autres de faire de même, car ceux qui meurent chaque jour par manque de sang sont nos parents, nos frères, nos sœurs et autres. Sauvons-les, venez donner du sang », a-t-elle conclu.