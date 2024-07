Tchad : Message chaleureux et encourageant adressé aux bacheliers par Succès Masra, le leader du parti Les Transformateurs.

C'est un message positif et motivant qui montre le soutien apporté par Succès Masra et son parti politique Les Transformateurs aux élèves tchadiens ayant réussi leur baccalauréat cette année, malgré les difficultés rencontrées. Cela témoigne de l'importance accordée à l'éducation et à la réussite des jeunes dans le pays.