Tchad : Mesures drastiques pour gérer le conflit homme-faune dans la Tandjilé

Les mesures urgentes et à court terme qui seront mises en œuvre immédiatement comprennent :



La création sans délai d’une brigade spécialisée intervenant dans les zones identifiées comme étant à haut risque de conflit.

La mise en place d’un dispositif de suivi mobile et continu des mouvements des éléphants dans la région.

La constitution de comités villageois de surveillance, impliquant directement les communautés locales.

L’organisation de sessions de formation spécifiques pour les membres de ces comités de surveillance, axées sur les techniques efficaces et sécuritaires de refoulement des éléphants.

La dotation des comités locaux en moyens de transport adéquats pour faciliter leur mobilité et leur réactivité.

L’établissement de mécanismes de communication régulière et fluide entre les autorités locales et les communautés concernées, afin d’assurer une gestion proactive et coordonnée du conflit homme-faune.

L’octroi d’une assistance financière et matérielle aux familles qui ont tragiquement perdu des proches en raison de ce conflit.



À moyen terme, le Ministère prévoit de :



Élaborer un programme de riposte global et détaillé, qui sera soumis à l’approbation du Gouvernement et à la recherche de financements auprès des partenaires techniques et financiers.



Sur le long terme, les actions envisagées sont :



La création d’un Parc national dans la zone concernée ou à proximité, afin d’offrir un espace protégé à la faune.

La sécurisation et la préservation des corridors de migration empruntés par les éléphants, afin de minimiser les rencontres avec les populations humaines.



De manière concrète et immédiate, le Ministre Hassan Bakhit Djamous a procédé à la remise officielle de deux (02) motos et de cent cinquante (150) répulsifs sonores aux autorités locales. Ces équipements ont pour objectif de faciliter les déplacements des membres des comités de surveillance et de contribuer à la dissuasion des éléphants, les éloignant ainsi des zones habitées et cultivées.





En outre, le Ministre a apporté un soutien financier et matériel direct aux familles endeuillées par les conséquences de ce conflit.