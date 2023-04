Tchad : Meta Facebook organise un atelier sur la désinformation des discours haineux

Une équipe de Meta (Facebook), anime un atelier de formation sur la modération de contenu et l'approche de Meta de lutte contre la désinformation au Tchad, ce 27 avril à Wenaklabs.



L'objet de ces assises est de faire ressortir la mission de Meta, celle de donner à tous, la possibilité de s'exprimer dans un contexte le plus sécurité.



Par ailleurs, il s’agit de faire améliorer la modération de contenu sur la plate-forme, et de lutter efficacement contre la désinformation.