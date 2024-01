Tchad : Miandoum célèbre la fin de l'année 2023 en présence du chef de canton

Du palais cantonal, Sa Majesté le chef de canton Djasro Ongmbaye, majestueusement habillé, est sorti dans un long cortège cadencé au rythme d'une danse folklorique locale.



Encadré à droite par le maire de la ville et à gauche par le sous-préfet de Miandoum, Mbainaissem Salomon, il est venu s'incliner devant les tombes des feux Djasro Daniel, le 1er chef, et Djasro Pierre, le 2e chef de canton.



Après la levée des couleurs, le maire de la ville de Miandoum, Bantoloum Ngodmian, et le sous-préfet ont pris la parole lors de leurs interventions axées toutes deux sur le développement de Miandoum, pour lequel l'impérieuse nécessité est le changement de comportement individuel et collectif.



Ensuite, le chef de canton, Djasro Ongmbaye, a présenté ses vœux les meilleurs, dans lesquels le maître mot est le pardon, non pas des lèvres, mais du cœur.



Le comité de redynamisation du canton Miandoum, qui regroupe tous les chefs de village et délégués de quartiers pour régir la vie du canton en 2024, a fait des recommandations contenues dans un cahier de charges qui incluent notamment la fréquentation régulière du centre de santé, le suivi de la vaccination des enfants par les femmes, la dénonciation des voleurs et l'interdiction du port d'arme.



Le grand défilé des différentes corporations a mis un terme à la journée. Si le cahier de charge doit être respecté, les contrevenants n'auront pas leur place à Miandoum, prévoit-on.



De retour de Miandoum, Reouhoudou Innocent