Tchad : Mission de coopération scientifique et technique à Sorbonne Université

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Septembre 2024

Dr Nouradine Haroun, Directeur adjoint de l’Hydraulique Pastorale, effectue actuellement une mission de coopération technique et scientifique à Sorbonne Université, en France. Cette mission vise à renforcer les compétences et à établir une coopération technique entre Sorbonne Université et le Ministère de l’Eau et de l’Énergie du Tchad.