Tchad : Mission gouvernementale à Amdjoudoul pour renforcer la sécurité locale

Engagement pour une sécurité participative

Durant cette visite de travail, les deux ministres ont rencontré les acteurs locaux de la sécurité ainsi que les autorités administratives. Des réunions approfondies ont eu lieu avec les forces de défense et de sécurité pour discuter de divers enjeux cruciaux, permettant d'identifier des pistes d'amélioration sur le terrain.





Les ministres ont également échangé avec les chefs traditionnels, leur rappelant l'importance de leur rôle dans la stabilisation des communautés. Ils ont souligné que la sécurité est une responsabilité partagée entre l'État et les populations locales, nécessitant une collaboration étroite.

Renforcement des capacités et paix durable

Issaka Malloua Djamouss et Ali Ahmat Aghabache se sont engagés à renforcer les capacités logistiques et humaines des forces en place, afin de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques de la région. Ce déplacement est perçu comme une étape significative dans le renforcement des liens entre le gouvernement et les communautés locales, marquant un engagement clair en faveur de la sécurité et du développement du Salamat.





Cette mission s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir une approche collaborative pour faire face aux défis sécuritaires de la province. Le gouvernement semble déterminé à travailler main dans la main avec les acteurs locaux pour instaurer un climat de paix durable.