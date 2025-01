Tchad : Mobilisation pour le poète Djibril Adam Djibril au Ouaddaï

L'objectif principal de cette rencontre était de mobiliser l'ensemble des Tchadiens en faveur de Djibril Adam Djibril, qui est finaliste d'un prestigieux concours international de poésie aux Émirats Arabes Unis.





La LPC a lancé un appel à encourager les Tchadiens et la communauté africaine à voter pour soutenir ce talent national et promouvoir la Culture : Souligner l'importance de la poésie et de la culture tchadienne sur la scène internationale.



Cette initiative vise à faire briller les couleurs du Tchad à travers le talent de Djibril, tout en renforçant l'unité et la solidarité parmi les Tchadiens et les Africains.