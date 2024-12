Tchad - Modobé Kary, nouveau chef de la communauté Yamod à Moundou : un symbole d'unité et de confiance

Un tournant historique s'est opéré au sein de la communauté Yamod de Moundou. Modobé Kary a été officiellement intronisé ce matin comme leur nouveau chef, lors d'une cérémonie présidée par le 3e Vice-président de l'autorité intérimaire, Aldembaye Clément.





Cette investiture, fruit d'une élection démocratique tenue le 14 juin dernier, marque une nouvelle étape dans la vie de cette communauté. Elle intervient dans un contexte où l'unité et le développement local sont plus que jamais des enjeux majeurs.







La cérémonie, riche en symboles et en traditions, a rassemblé les membres de la communauté Yamod, les autorités locales et coutumières. Les chefs de cantons de la sous-préfecture de Yamodo ont unanimement salué la nomination de Modobé Kary, qu'ils considèrent comme un homme intègre et dévoué.





Aldembaye Clément, dans son discours, a souligné l'importance de cette fonction et a exhorté le nouveau chef à servir sa communauté avec dévouement et impartialité. « Être un chef, c'est avant tout être un bon serviteur », a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité de gagner la confiance de ses administrés.







Face à l'assemblée, Modobé Kary a exprimé sa gratitude et sa détermination à assumer ses nouvelles responsabilités. Il a promis de travailler sans relâche pour le bien-être de sa communauté, en mettant l'accent sur l'unité, le développement et la cohésion sociale.





« Les défis sont nombreux, mais je suis convaincu que nous pouvons les relever ensemble », a-t-il déclaré. « Je m'engage à être à l'écoute de tous, à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et à œuvrer pour le développement durable de notre communauté. »







L'intronisation de Modobé Kary ouvre de nouvelles perspectives pour la communauté Yamod. Les attentes sont grandes, notamment en matière de développement économique, d'amélioration des conditions de vie et de renforcement de la cohésion sociale. Le nouveau chef devra faire face à de nombreux défis, tels que la gestion des conflits, la promotion de l'éducation et la lutte contre la pauvreté.







Cette cérémonie marque un tournant important pour la communauté Yamod. L'intronisation de Modobé Kary est un symbole d'espoir et de renouveau. Il appartient désormais à ce dernier de mettre en œuvre les projets qui permettront à sa communauté de progresser et de se développer.