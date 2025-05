Tchad - Mongo : L'École Nomade Tchoubouk célèbre sa première cérémonie de fin d'année

Monsieur Hamdan Hassan, président du comité d'organisation, a ouvert la cérémonie en adressant de chaleureux remerciements à tous les participants pour leur présence, soulignant l'importance de cette première édition pour l'ensemble de la communauté scolaire nomade.





Monsieur Hamdan Béchir, président de l'association des parents d'élèves, a pris la parole pour féliciter l'enseignante, Madame Noura Annour, pour son dévouement exemplaire envers les élèves. Il a également encouragé vivement les parents à apporter un soutien encore plus important à ses efforts afin d'atteindre pleinement les objectifs éducatifs fixés pour les enfants.





L'enseignante Madame Noura Annour a ensuite présenté un bilan détaillé de l'année scolaire écoulée, mettant en lumière les succès et les progrès réalisés par les élèves, tout en évoquant avec transparence les diverses difficultés qui ont pu être rencontrées au cours de cette période.





La Fédération des éleveurs du Guéra, représentée par Monsieur Brahim Mht Zein, a tenu à féliciter les parents pour leur engagement et les a vivement encouragés à scolariser un nombre croissant de leurs enfants au cours des prochaines années scolaires, soulignant l'importance de l'éducation pour l'avenir de la communauté nomade.





L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mongo rural, Monsieur Mht Dodi, a exprimé sa gratitude envers les parents et les élèves pour les bons résultats obtenus durant cette année scolaire, saluant les efforts concertés de tous les acteurs du système éducatif local.





Pour clore les allocutions, le représentant du sous-préfet, Monsieur Dagga Chérif Abougouroune, a remercié sincèrement les parents d'élèves et les enseignants pour leur patience et leur persévérance tout au long de l'année scolaire. Il a assuré que les préoccupations et les demandes exprimées lors de la cérémonie seraient transmises aux autorités compétentes afin d'apporter des réponses adéquates aux besoins soulignés par la communauté éducative de l'école nomade Tchoubouk.





La cérémonie s'est achevée sur une note festive avec une remise de cadeaux aux élèves les plus méritants, créant ainsi des souvenirs mémorables pour cette première célébration de fin d'année d'une école nomade pionnière dans la région du Guéra.