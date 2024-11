Tchad : Mongo se dote d'un outil moderne pour une meilleure gouvernance locale

La commune de Mongo a franchi un pas important vers une gouvernance locale plus efficace et transparente. En effet, une formation dédiée à l'utilisation de l'observatoire territorial s'est tenue ce jour dans la salle des réunions de la commune. Cet outil innovant vise à améliorer la gestion des affaires locales et à renforcer le dialogue entre les élus et les citoyens.





Organisée par [nom de l'organisme], cette formation a rassemblé les principaux acteurs locaux : élus, membres de la société civile, chefs de quartiers, etc. L'objectif est de les doter des compétences nécessaires pour collecter, analyser et utiliser les données locales afin d'éclairer la prise de décision et d'améliorer la qualité des services publics.







L'observatoire territorial est un dispositif qui permet de suivre et d'évaluer les politiques publiques locales. Il fournit une vision globale et détaillée de la situation d'une commune, en matière de développement économique, social et environnemental.







Le maire de Mongo, Abdelmalik Abderamane Bechir, a souligné l'importance de cette initiative dans le cadre de la politique de décentralisation du pays. "Cette formation est une étape cruciale pour nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens", a-t-il déclaré. Il a également rappelé l'engagement de la commune à travailler en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour améliorer les conditions de vie des populations.







À l'issue de cette formation, les participants sont désormais outillés pour mettre en place l'observatoire territorial au sein de leur commune. Ils pourront ainsi contribuer à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la qualité de vie des citoyens.