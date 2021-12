Tchad : Moov Africa et Orabank lancent l'achat à crédit de smartphones et le projet Cash Partner

Il s’agit du service de dépôt et de retrait Moov Money, qui permettra aux clients, marchands, distributeurs et agents, d’acheter de la monnaie électronique, ou de retirer de l’argent liquide de leur compte Moov Money. Le deuxième service donne la possibilité aux clients d’Orabank, d’acheter à crédit des smartphones, parmi une large gamme d’appareils proposés par Moov Africa.



Pour cela, il leur suffit de se rendre dans n’importe quelle agence Orabank Tchad. La rencontre a donnée l’occasion de confirmer le partenariat de longue date, existant entre Moov Africa et Orabank, avec la mise en place de ces deux nouveaux services. « A travers le lancement de ces deux projets, nous réaffirmons notre volonté de faciliter la vie de nos clients respectifs, à travers des services innovants et abordables.



Beaucoup d’autres projets nous attendent et je vous encourage à continuer avec la même énergie », a déclaré Mohammed Dkhissi, directeur général de Moov Africa Tchad. Dans le cadre de la vente de smartphones, le projet de partenariat Moov Africa - Orabank, consiste à soutenir l’inclusion. Par ailleurs, il concerne le service Moov Money qui favorise la commercialisation et la distribution de la monnaie électronique.



« Je salue le titanesque travail abattu par l’équipe de Moov Money pour arriver à mettre en place Moov Money et l’achat à crédit d’un smartphone. Le produit de Moov Money donne beaucoup de flexibilité à la population tchadienne », indique Bass Mamadou, directeur général d’Orabank.



Les deux projets sont à l'initiative de Moov Africa.