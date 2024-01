REPORTAGE Tchad : Moov Africa et UBA lancent le service "UBA Moov Money"

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 25 Janvier 2024



L’opérateur de téléphonie mobile MOOV AFRICA et la banque UBA TCHAD ont procédé ce jeudi 25 janvier 2024, à l'hôtel Radisson Blu au lancement d'un service « UBA MOOV MONEY ». Étaient présents à cette conférence de presse les directeurs de deux institutions et quelques partenaires.

Ce service permet de lier son compte bancaire UBA à son compte Moov Money. Pour accéder à ce service, l'abonné compose le code suivant : *800*7*1# et commence par souscrire au service. Ensuite, il se rend dans une agence UBA Tchad pour finaliser la liaison de compte. Après cela il pourra effectuer plusieurs opérations, entre autres le transfert d'argent de son compte bancaire vers son compte Moov Money et inversement.



Le service donne également la possibilité au client de consulter le solde de son compte bancaire ou de consulter l'historique de ses opérations bancaires.

Ce nouveau service procure plusieurs avantages aux clients des deux sociétés, entre autres l'accès à son compte bancaire depuis chez soi, le retrait d'argent auprès des points de vente de Moov Money et le gain de temps en évitant les files d'attente.



Pour le Directeur Général de Moov Africa Tchad MOHAMMED DKHISSI : "Ce nouveau service s'inscrit dans la dynamique de toujours faciliter la vie aux abonnés en leur mettant à disposition des produits innovants et de grande quantité : Nos deux entités se sont , en effet, mis en ensemble dans le but d'améliorer l'accès et l'utilisation des services bancaires depuis le téléphone mobile de l'abonné et cela quel que soit la situation géographique de ce dernier, tant qu'il a accès à son menu Moov Money ".



MOHAMMED DKHISSI a profité de l'occasion pour rappeler qu'avec le service Moov Money, une panoplie de service sont déjà accessibles avec entre autres le transfert d'argent local et international ; le paiement des biens et des services ; l'achat de crédit de communication ; le paiement des factures et bien d'autres services innovants.

Le Directeur Général de la banque UBA TCHAD M. NOUBASRA NATOLBAN quant à lui s'est réjoui de ce nouveau service qui permet au client de retirer de l'argent d'un compte Moov Money pour l'approvisionner vers un compte bancaire UBA TCHAD et inversement.



« Ce produit révolutionnaire représente une étape significative dans notre engagement en faveur de la transformation digitale et de l'inclusion financière au Tchad. En permettant à nos clients de relier leur compte bancaire à leur portefeuille électronique, nous ouvrons de nouvelles opportunités pour offrir des services financiers accessibles et pratiques à un plus grand nombre de personnes à travers le Tchad ». Indique-t-il. Il ajouta ensuite que : " le mobile Money est bien plus qu'une simple innovation technologique ; c'est un outil puissant pour favoriser le développement économique et social, en offrant des solutions financières adaptées aux besoins de chacun. En tant que banque leader au Tchad, il est de notre responsabilité de mettre en place des initiatives qui répondent aux besoins changeants de nos clients et qui contribuent à l'évolution positive de notre société", conclut-il.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la lenteur administrative, un fléau La Cotontchad SN vers une énième certification CmiA (Cotton made in Africa) Tchad : l’ANATS de Moundou améliore son cadre de travail et le service aux usagers Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)