Tchad : Moov Africa fait des heureux

« Chaque année, Moov Africa a l’habitude de récompenser ses clients. On a mis à disposition 40 motos pour permettre à nos clients d’avoir un moyen de locomotion. On a distribué une première vague de 10 motos puis une deuxième vague de 15 motos aujourd’hui. Il reste 15 motos », a expliqué Said Hably, le directeur commercial de Moov Africa.



Les heureux gagnants ont exprimé leur euphorie et ont fait part de leur reconnaissance à Moov Africa. « Je suis très heureux de gagner cette moto. Je ne m’y attendais pas. J’exhorte mes compatriotes à avoir confiance en Moov Africa. Je vais continuer à rester un client fidèle de Moov Africa », affirme Brahim Mbodou.



Pour Mahamat Nour Saleh Choukou, un heureux gagnant, cette moto l’aidera désormais dans beaucoup de choses. « J’exprime toute ma reconnaissance à Moov Africa pour ce cadeau de fin d’année. La moto me permettra de me déplacer dans mes activités », indique Mahamat Nour Saleh Choukou.