Tchad : Moov Africa finance les trois projets des finalistes du Best Project Challenge 2024

Le plus grand opérateur Moov Africa, en partenariat avec l’Office national de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Art (ONPTA), a récompensé, le lundi 21 janvier 2025, à son siège, lors d’une cérémonie, les trois meilleurs entrepreneurs du festival Dary.



Cette activité a pour object de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat parmi les jeunes talents tchadiens. Sur un total d’une centaine de projets présentés, 23 candidats ont été présélectionnés pour représenter les 23 provinces du Tchad. Après une évaluation, 10 finalistes ont été retenus, et enfin, trois lauréats ont été primés. Le 1er prix gagnant a perçu 3 000 000 FCFA.



Ce prix revient à Hassana Mahamat, représentant de la province du Batha. Le deuxième prix est de 2 000 000 FCFA. Il revient à Guela Victoria, représentant la province du Mandoul et le 3e prix de 1 000 000 FCFA, est octroyé au représentant de la province du Guéra, Ramat Goudja.



Dans son adresse, le directeur de Moov Africa, Mohammed Dkhissi a mis l’accent sur l’importance de la créativité et du développement d’idées novatrices. « Ce sont les idées qui font les milliardaires. Il est essentiel que chaque entrepreneur valorise son projet et ose le porter plus loin », a-t-il indiqué.



Le directeur général adjoint de l’ONPTA, Hamit Mahamat Abassi a loué cette initiative du festival Dary, tout en insistant sur son rôle crucial dans la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Le DGA de l’ONPTA a appelé les autres acteurs économiques pour soutenir financièrement les jeunes entrepreneurs contribuant au développement de leurs projets.



En marge de la cérémonie, un hommage particulier a été rendu à Bet Al Nadja pour son engagement dans la réussite de cet événement. Les organisateurs ont réitéré leur volonté de transformer le festival Dary en un véritable tremplin pour les jeunes entrepreneurs tchadiens, tout en encourageant d’autres institutions à emboîter le pas à Moov Africa, tout en investissant dans les talents locaux.