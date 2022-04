Tchad : Moov Africa offre des produits alimentaires aux 5 heureux gagnants de la promotion Ramadan Moov Money 2022

Lançant officiellement la cérémonie de remise des produits alimentaires aux gagnants, le chef de service Développement mobile Moov Money, Abdelchakour Assaid, a déclaré que tous les clients qui ont fait une transaction supérieure ou égale à 10.000 F CFA via Moov Money, sont éligibles à la promotion Ramadan Moov Money.



La promotion concerne tous les clients qui ont fait une transaction Moov Money en effectuant entre autres la transaction GIMAC, l'achat de crédit, le transfert ou le retrait au courant de la semaine. “Chaque semaine, on a 5 gagnants. On fait le tirage au sort et on sélectionne 5 gagnants”, affirme-t-il.



Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à Moov Africa qui ne cesse de récompenser ses clients.