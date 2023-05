Tchad : Moov Africa récompense les clients qui font des transferts Moov Money dans la zone CEMAC

Moov Money est un service de monnaie électronique permettant aux abonnés de disposer d’un compte, d’y faire des dépôts et des retraits d’argent, d’envoyer de l’argent au Tchad et dans la zone CEMAC, d’acheter du crédit (avec 100% de bonus) ou des forfaits (+50% de bonus pour les Kattir Internet et Voix), de payer ses courses au supermarché, aux stations Total, de payer ses abonnements SNE et Canal+, de payer ses impôts et taxes. Il permet également de transférer de l’argent de son compte bancaire vers Moov Money et vice versa. Enfin, il offre aux organisations le moyen de payer en masse les salaires et les aides humanitaires.