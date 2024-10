Tchad : Moov Africa récompense les gagnants de la Promo Quiz kits scolaires

Ils sont au total 28 sur 50 gagnants de la promo kits scolaires ont été tirés au sort, et récompensé ce mardi 22 octobre 2024, lors d'une cérémonie organisée à la direction générale de Moov Africa.



Selon le responsable du projet promo kits scolaires, Gossenadji Étienne pour jouer et gagner, le mécanisme se passe ainsi : chaque jour les clients reçoivent par SMS les questionnaires de 9999 et sur 03 réponses proposées, il y a une bonne réponse.



L’abonné répond au 9999 en envoyant soit A, B ou C la bonne réponse correspondant à la question posée. Le coût de SMS est : 125/SMS à travers cette promo kits scolaires, l'opérateur de téléphonie mobile Moov Africa, entend fidéliser ses clients et les accompagne dans la periode de la rentrée scolaire 2024-2025.



La promo a été lancée du 1er septembre 2024 au 20 octobre 2024. La promo kits scolaires, vise à soulager les personnes en situation difficile, pendant la rentrée scolaire. Les heureux gagnants ont tour à tour exprimé leur joie.