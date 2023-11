Tchad : Moov Africa récompense les gagnants de la promotion « KDO » de fin d'année

Les quatre chanceux gagnants ont participé à la promotion "KDO 2023" en envoyant des SMS au numéro « 555 » ou en achetant des forfaits voix, SMS et internet d'une valeur cumulative d'au moins 5 000 FCFA. Ces gagnants viennent de diverses provinces du Tchad, notamment Bitkine, Koumra, N'Djamena et Ati.



Selon les explications de M. Ahmed Louezzane, cette promotion a été lancée pour récompenses nos abonnés en cette la fin d'année. « Nous organisons cette distribution de cadeaux chaque année pour permettre aux gens de bien célébrer la fin d'année. Nous avons commencé cette promotion en 2020. Il suffit d'envoyer un SMS au 555 pour 100 FCFA », précise-t-il.



Pour le deuxième mécanisme, il suffit de s'abonner à un forfait de 1000 FCFA ou plus. L'opérateur téléphonique encourage ceux qui n'ont pas encore participé à rejoindre les 16 futurs heureux gagnants.



Toutes les deux semaines, Moov Africa récompense 4 gagnants, à raison de deux par semaine. Les gagnants ont exprimé leur joie et ont renouvelé leur confiance en Moov Africa, le plus grand opérateur de téléphonie mobile. Abdoulaye Hachim, l'un des gagnants de Bitkine, considère ce prix comme une preuve que Moov Africa reste proche de ses clients. « C'est un grand cadeau qui montre que Moov Africa est toujours à l'écoute de ses clients. J'espère qu'ils continueront sur cette voie », espère-t-il.



Moov Africa prévoit de distribuer 16 motos aux 16 prochains gagnants pendant les 8 semaines à venir. Pour Zara Mahamat Abdoulaye, gagnante de N'Djamena, le fait de gagner une moto était inattendu et elle a été agréablement surprise par cette initiative.



« Au début, je n'y croyais pas, mais c'est devenu réalité aujourd'hui. Je recharge régulièrement mon compte, et c'est ce qui m'a permis de gagner cette moto. Je conseille aux autres clients d'utiliser les produits et les services de Moov Africa pour rester connectés », conclut-elle.